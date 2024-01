Installato il nuovo "Ponte della Roccaccia" nella zona sud di Bagno di Romagna. Il precedente fu dichiarato inagibile nel 2017 per carenze strutturali. La struttura realizzata in legno nei prossimi giorni, verrà aperta al passaggio pubblico. L’intervento ha richiesto una spesa di 130mila euro, finanziati per 98mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e 32mila euro dal Comune. La costruzione del nuovo "Ponte della Roccaccia" va a completare il progetto di riqualificazione urbana avviato a Bagno coni i nuovi Giardini pubblici di Via Lungosavio, i nuovi campi da gioco, l’area del Chiardovo.

gi.mo.