Intelligenza artificiale per le imprese

Intelligenza artificiale e Internet of Things: prosegue il percorso di avvicinamento delle imprese alle nuove frontiere tecnologiche attraverso i salotti digitali di Confartigianato Federimpresa Cesena dedicati all’innovazione delle imprese e alla transizione digitale. Il prossimo incontro si terrà giovedì nella sede di Confartigianato in via Alpi. Il tema è “IoT e intelligenza artificiale per l’impresa del futuro”.

L’Internet of Things (IoT) è una rete di oggetti e dispositivi connessi dotati di sensori (e altre tecnologie) che consentono loro di trasmettere e ricevere dati. "In un’era in cui la tecnologia evolve a ritmi incalzanti – rimarca Gabriele Savoia (foto), responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato - comprendere e sfruttare le potenzialità dell’Internet of Things e dell‘intelligenza artificiale (Ia) è fondamentale per rimanere competitivi. Durante l’incontro, scopriremo come l’integrazione di tecnologie avanzate stia ridefinendo i processi produttivi, con un focus su sostenibilità e centralità dell’essere umano. Esploreremo casi d’uso concreti di IoT per ottimizzare la produzione, migliorare la manutenzione e incrementare l’efficienza".

"Approfondiremo inoltre – prosegue Savoia - come l’intelligenza artificiale possa trasformare i dati in decisioni strategiche, automatizzare i processi e creare nuovi modelli di business. Il networking e lo scambio di Idee, al centro degli incontri del salotto digitale, rappresentano un’opportunità unica per connettersi con esperti del settore, imprenditori e innovatori, e per condividere esperienze e prospettive". Intervengono Massimo Gardini (CM Informatica) e Pierfrancesco Turci (CM Informatica). Modera Gabriele Savoia, Responsabile Dih Confartigianato.