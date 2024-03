"Intersezione pericolosa, serve la rotonda"

L’incidente che si è verificato giovedì in centro città, all’altezza dell’intersezione tra viale Carducci e via Angeli, ha riportato d’attualità il tema della sicurezza stradale più volte sollevato dai residenti della zona, che da tempo segnalano le criticità di incrocio quanto meno anomalo, molto frequentato e spesso teatro di urti, anche col coinvolgimento di utenti deboli della strada, vista l’alta frequentazione in particolare di ciclisti (come è accaduto giovedì). "L’incrocio – lamenta chi abita o lavora in zona – è di difficile ‘interpretazione’ per chi lo impegna: da una parte c’è una mezza rotonda che non consente la tradizionale manovra che invece avvantaggia la fluidità del traffico nelle normali rotatorie, dal momento che termina in una corsia utilizzata come percorso di svolta sia da chi intende imboccare via Angeli provenendo da viale Carducci, sia da chi è in procinto di immettersi in viale Carducci con direzione Porta Santi. Il tutto senza considerare che il tratto è in curva. Servirebbe un intervento risolutore, in grado di rendere più sicura la viabilità, magari realizzando una vera e propria rotonda al centro della carreggiata".