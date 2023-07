Invasione di cavallette in collina Contrasto alla deposizione di larve

La presenza fastidiosa e dannosa di cavallette nelle zone di Formignano e Casalbono è diventata purtroppo una certezza nei mesi estivi. Gli insetti continuano a diffondersi a macchia d’olio nelle zone collinari provocando gravi danni alle coltivazioni. Dall’inizio della stagione estiva, anche se in ritardo rispetto allo scorso anno a causa delle intense precipitazioni di maggio che di fatto hanno ritardato di alcune settimane la nascita di questi insetti, i tecnici comunali di Cesena, insieme all’Amministrazione comunale di Mercato Saraceno, e all’Ausl della Romagna, hanno monitorato il fenomeno collaborando con alcuni agricoltori che vivono nelle zone di Formignano e Casalbono. A seguito del sopralluogo effettuato nella giornata di venerdì, e dopo un puntuale confronto con le parti interessate, è stato elaborato un piano di intervento da avviare entro il mese di ottobre.

"Nel corso del sopralluogo – commenta l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – i tecnici comunali hanno illustrato le diverse strategie di intervento definite dopo avere monitorato, nel corso di questi mesi, lo sviluppo delle infestazioni di cavallette. Si tratta di una vera e propria strategia operativa di contenimento che prenderà avvio entro il prossimo autunno e che prevede una serie di azioni fino alla prossima primavera. È questo un fenomeno che genera gravi conseguenze alle colture ma anche ai residenti e a tutti coloro che vivono in prossimità delle terre infestate. Di concerto con il Comune di Mercato Saraceno, e seguendo le linee guida della Regione Emilia-Romagna, faremo tutto il possibile per contenere i danni e ridurre le popolazioni di cavallette".

Le cavallette trovano un territorio fertile nelle zone collinari di Mercato Saraceno, Piavola, Ranchio, Borello e Montiano, in corrispondenza delle aree incolte e scarsamente lavorate che diventano i luoghi ideali per la deposizione delle uova. Il piano operativo predisposto e condiviso con i privati prevede l’avvio, tra settembre e ottobre, di specifiche operazioni di sfalciatura e di trinciatura dell’erba, in modo da intervenire nelle zone di ovideposizione. Nella stagione primaverile invece si interverrà lungo i bordi dei terreni con un prodotto fitosanitario autorizzato oppure irrorando il prodotto sui giovani esemplari nella loro fase gregaria. L’amministrazione comunale annuncia infine una campagna di comunicazione rivolta a tutti i proprietari e conduttori dei terreni.