Israele scuote la politica: "Sventoli la sua bandiera"

Il comune di Cesena faccia sventolare dal balcone del Municipio la bandiera di Israele. La richiesta, in una lettera alla presidente del Consiglio comunale, è pervenuta dai consiglieri della Lega. "Un atto dovuto – afferma la capogruppo Antonella Celletti – e già lo hanno fatto in queste ore varie istituzioni come la Regione Lombardia, il cui palazzo si è illuminato con i colori della bandiera israeliana. La bandiera è stata issata nel palazzo della Regione Campania, i comuni di Firenze e Benevento l’hanno esposta e a Ferrara il castello estense è stato illuminato d’azzurro. Ciò che è accaduto agghiacciante. È ancora Olocausto,obiettivi e i metodi gli stessi. L’attacco inaspettato, violentissimo dei terroristi islamici di Hamas punta alla distruzione di Israele e all’annientamento dei suoi abitanti".

Ieri sera anche la Torre della Regione Emilia Romagna presieduta da Stefano Bonaccini è stata illuminata di bianco e di azzurro in segno di solidarietà allo Stato di Israele e al popolo israeliano.

"Come presidente del consiglio comunale – spiega Nicoletta Dall’Ara – non ho facoltà di decidere e ho trasmesso la richiesta del gruppo Lega alla giunta comunale". "Il gruppo Cambiamo – afferma il consigliere Luigi Di Placido – appoggia la richiesta della Lega".

La Lega trova anche in giunta chi accoglie la sua richiesta. "Esistono sensibilità diverse, non ne faccio certo una questione di fiducia al sindaco - afferma l’assessore Luca Ferrini (Pri) – ma proporrò in giunta di esporre la bandiera di Israele a cui noi del Pri siamo sempre vicino". "Da sempre siamo amici di Israele"", aggiungei l segretario dell’edera Romano Fabbri.

Il sindaco Enzo Lattuca ieri ha diramato una dichiarazione. "Gli attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele sono un crimine di guerra. Siamo solidali con il popolo israeliano ed esprimiamo il nostro cordoglio per le centinaia di vittime. Ciò che sta accadendo in queste ore in Israele e a Gaza ci preoccupa. Occorre che la comunità internazionale si impegni davvero per trovare una soluzione negoziata, l’unica via per porre fine a questa violenza e fermare un’escalation a cui stiamo, purtroppo, già assistendo. La pace e la sicurezza devono essere l’obiettivo comune di tutti, la violenza non è mai la strada per raggiungerli".

Oggi alle 18 si terrà la conferenza dei capigruppo in vista del consiglio comunale convocato per giovedì. "L’eccidio di Hamas risale a sabato – spiega Antonella Celletti - e non c’è stato tempo utile per presentare un ordine del giorno di sostegno ad Israele". Anche il Pd interviene. "Oggi è il momento di condannare fermamente l’attacco terroristico compiuto dal gruppo Hamas - afferma il segretario comunale Lorenzo Plumari – , una delle peggiori pagine del conflitto israelo-palestinese, pur denso negli anni di violenza e terrore e le cui cause andrebbero analizzate nel profondo. Occorre uno sforzo diplomatico per fermare immediatamente l’escalation di violenza. Non ce la caveremo esponendo una bandiera".