Istituto tecnico Valturio, conferenze economiche con RomagnaBanca

RomagnaBanca torna in classe per il progetto ‘Valturio Economia 2024’. Ha preso il via a Rimini la settimana dedicata a conferenze, incontri e approfondimenti su tematiche economiche, sociali e ambientali, realizzata dall’Istituto Tecnico Valturio. Un ricco programma di appuntamenti con l’obiettivo di far incontrare gli studenti con realtà diversificate per promuovere interessi, formazione e, nel contempo, offrire coordinate per l’orientamento. RomagnaBanca Credito Cooperativo partecipa anche quest’anno al programma di incontri grazie a FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.