Jingold, tappa del sindaco Lattuca: "L’eccellenza del kiwi all’estero"

Tappa da Jingold, per il sindaco Enzo Lattuca. Il 22 aprile il primo cittadino ha fatto visita alla dinamica impresa cesenate, marchio mondiale del kiwi, che oggi, con 850 produttori e oltre 2 mila ettari nelle aree più vocate dell’Emisfero Nord e Sud, produce e commercializza varietà esclusive di kiwi a polpa gialla, rossa e verde sui mercati globali. Jingold, l’azienda cesenate specialista globale del kiwi, ha ospitato il sindaco Lattuca per la tappa dedicata al lavoro della ’Fiera delle cose belle’, il ciclo di 19 appuntamenti in cui il primo cittadino, in vista delle elezioni amministrative, illustra le sue proposte per Cesena e dialoga con i cittadini raccogliendo stimoli e idee. Accolto dal presidente Patrizio Neri, dal direttore generale Alessandro Fornari e da tutto il team di Jingold, Lattuca ha visitato l’azienda e il suo laboratorio tecnico, dove ogni anno vengono realizzati test qualitativi per garantire la sicurezza, la tracciabilità e il carattere premium di un kiwi conosciuto e apprezzato sui mercati di tutto il mondo.

Con quartier generale a Cesena, nel distretto di Pievesestina, e oltre 2 mila ettari in produzione in Italia e all’estero, Jingold è il secondo player globale del kiwi. Dal 2001 si occupa della produzione e commercializzazione di varietà innovative a polpa gialla, rossa e verde coperte da brevetti e licenze, coltivate nelle aree più vocate dell’Emisfero Boreale e Australe da 850 produttori. Durante la visita del sindaco Lattuca sono state approfondite le strategie di sviluppo dell’azienda, che si appresta a chiudere la stagione del prodotto dell’Emisfero Nord con risultati positivi, seppur in un contesto complesso come quello attuale, fra cambiamenti climatici, la crisi del Mar Rosso che penalizza l’export ortofrutticolo italiano e l’inflazione che continua a incidere negativamente sul potere d’acquisto dei consumatori.

"Con una produzione complessiva nell’ordine delle 30 mila tonnellate, anche in un anno ricco di sfide, in cui i volumi hanno risentito delle condizioni agronomiche e climatiche avverse dell’inverno 2022 e della primavera 2023, abbiamo mantenuto saldo il fatturato – ha rivelato Patrizio Neri, presidente di Jingold – consolidando la nostra posizione competitiva sui mercati globali".

Il 90% delle vendite del gruppo cesenate avviene all’estero, in Europa, principale destinazione dei kiwi Jingold, e anche oltre oceano, mentre la produzione è localizzata per l’85% in Italia, con un focus importante in Romagna.