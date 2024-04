Joy Salinas in concerto al Jam Session con Capiozzo e Burattini

La cantante Joy Salinas si esibisce dal vivo a Cesenatico. L’appuntamento è stasera alle 21.15 al Jam Session, per un appuntamento della rassegna Jazz Club 2024, dove l’artista salirà sul palco accompagnata dal tastierista Ricky Burattini ed il batterista Chicco Capiozzo. Joy Salinas è una cantante e musicista dotata di una preparazione e di un carisma notevoli, con i quali spazia dalla musica soul alla dance, passando per il funky, l’R&B e appunto il jazz. Di origine filippina, si è trasferita in Italia nel 1987, anno in cui ha partecipato al Gino Bramieri Show. Il suo primo singolo, "Paris Night", risale al 1989, ma la notorietà al grande pubblico è arrivata nell’estate del 1991 con il singolo dance "Rockin’ Romance", con cui ha partecipato anche al Festivalbar, raggiungendo i primi posti nelle classifiche radiofoniche nazionale e internazionali. Il brano è stato incluso nella colonna sonora del film "Abbronzatissimi", così come anche altre sue canzoni in seguito sono state scelte dalle produzioni cinematografiche. Il suo è un successo internazionale, testimoniato dai tour in Italia, Spagna, Germania, Svizzera, Francia e Brasile. Molti famosi Dj ieri hanno realizzato remix dei suoi successi, trasmessi ancora oggi in radio. Ricky Burattini al piano e alle tastiere è un grande virtuoso, con una capacità creativa che lo ha portato anche a comporre brani originali. Ha collaborato e tuttora suona con grandi musicisti di profilo internazionale. Christian Chicco Capiozzo è un batterista di grande talento, il quale ha bisogno di poche presentazioni, essendo il figlio d’arte del mitico Giulio Capiozzo fondatore degli Area. Consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144 Giacomo Mascellani