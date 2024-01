Klinsmann junior si allena con il Cavalluccio

Dopo Luca Lewis il Cavalluccio pesca ancora dal bacino americano per il ruolo di portiere, con l’arrivo dell’estremo difensore, ex Galaxy Los Angeles, al momento svincolato, Jonathan Klinsmann (foto), figlio dell’ex bomber di Bayern, Inter e Sampdoria e attuale ct della nazionale sudcoreana, Jürgen. Un’operazione definita di prospettiva, nei prossimi giorni infatti si deciderà se tesserarlo subito o per la prossima stagione, intanto ieri era a Cesena per sostenere le visite mediche.

Ventisette anni da compiere ad aprile, 194 cm di altezza Klinsmann Junior è cresciuto nelle giovanili del Bayern prima di trasferirsi oltreoceano dove ha militato nelle fila del Pateadores di Irvine, nel Berkley e appunto nel Galaxy collezionando 17 presenze in Mls la massima serie a stelle e strisce. In mezzo anche un’esperienza in Europa con gli svizzeri del San Gallo e dell Hertha BSC con i quali ha timbrato una presenza in Europa League nel 2017.

Nel frattempo l’avversario di oggi, il Pontedera di Max Canzi, è saldamente insediato in zona playoff, un solo punto dietro al Perugia, davanti a Pescara, Gubbio, Entella e Juventus Next Gen, insomma finora quella dei toscani è una stagione al di sopra delle aspettative. Per mettere al riparo i principali protagonisti di questi successi, la società pochi giorni fa ha prolungato il contratto di Canzi e del direttore sportivo Moreno Zocchi, e in questi giorni non mancano novità nemmeno dal mercato. Dal Rimini è arrivato il centrocampista Alessandro Lombardi ed essendo saltato il trasferimento di Angori all’Empoli per il ruolo di esterno sinistro Canzi ha una soluzione in più. Ci sono una assenza sicura e una possibile in casa Pontedera, Espeche squalificato e Giacomo Benedetti che proverà fino all’ultimo ad esserci, ma c’è anche una possibile presenza. Si tratta di Simone Andrea Ganz, attaccante che sta lasciando il Brindisi e se tutto verrà sistemato in tempi record potrebbe esordire a Cesena con la nuova maglia, per colmare il vuoto lasciato da Niscastro, appena passato alla Vis Pesaro.

Andrea Baraghini

Roberto Daltri