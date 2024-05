La A2 dovrà aspettare. Cesena si arrende 3-0

Peccato. Ha vinto chi meritava di farlo, per il talento, certamente, anche se questa volta, tra le mura di un Minipalazzetto gremito e contro un Volley Club che ha provato di tutto pur di rendere difficile la vita alle favorite di Castelfranco di Sotto, la differenza l’ha fatta l’esperienza. Quella che ha permesso alle modenesi di esaltarsi nei momenti cruciali del primo turno dei playoff che mettono in palio la A2, recuperando svantaggi che in dirittura d’arrivo del primo e del secondo set, Cesena, che se li era meritatamente costruiti, ha perso in un amen, spegnendo la luce mentre dall’altra parte del campo si accendevano i riflettori. Dunque sì, la vittoria emiliana è meritata, anche se alle romagnole resta l’amaro in bocca di chi ha dimostrato di essere in grado di creare serissimi problemi a chi tra una manciata di settimane andrà con ogni probabilità a prendersi la A2, uscendo uscendo però sconfitta 3-0 (22-25; 22-25; 18-25). Nel primo parziale, le bianconere sono andate in tilt mentre erano avanti 22-20 e nel secondo lo stesso copione si è ripetuto sul 21-18. Nell’ultimo, con l’inerzia ormai a favore delle ospiti, i conti si sono invece chiusi molto più in fretta, consentendo alle modenesi di anticipare la festa.

La stagione non è comunque ancora conclusa: il 25 maggio l’Angelini Cesena disputerà la sua seconda e ultima gara playoff sul campo di Catania, che chiuderà poi il gironcino il 2 giugno a Castelfranco.