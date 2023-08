"La banda Città di Cesena senza una sede: strumenti nel garage"

Il segretario politico della sezione ’Mario Angeloni’ del Partito repubblicano di Martorano, Germano Gabanini, lancia un accorato appello all’assessore Carlo Verona di preservare la cultura bandistica della Città di Cesena perchè la banda musicale cittadina oggi torna a fare i conti con un problema che l’accompagna da molto tempo: la mancanza di una sede definitiva dove poter fare le prove in tranquillità e formare dei nuovi strumentisti. Spiega il rappresentante del Pri: "Generazioni di musicisti formati e volontari che, con studio e costanza, hanno rappresentato negli anni la nostra città, hanno dovuto lasciare i locali affidati in precedenza e accatastare gli strumenti in un garage a San Giorgio senza nessuna prospettiva per il futuro. I musicisti della Banda forniscono un servizio

alla città, hanno suonato e suonano negli appuntamenti istituzionali e in altre occasioni importanti. Per questo meritano considerazione e sostegno specialmente nel momento di difficoltà anche gestionale che pone seri interrogativi per il proseguimento dell’attività. Ritenendo che la cultura bandistica nella nostra città debba essere preservata, sostenuta e valorizzata, chiediamo se ci sono e quali sono i sostegni in atto da parte della Amministrazione Comunale di Cesena".