La Bcc Romagnolo la spunta a Fusignano

Si riscatta dal risultato dell’andata la squadra di serie D femminile del Volley Club griffata Bcc Romagnolo, che a Fusignano si aggiudica il match con un secco 0-3 (16-25, 18-25, 23-25). Nonostante assenze pesanti come quelle di coach Forte, dell’opposto Pasini, della centrale Oke e del libero Mondardini, le bianconere conquistano così tre punti importantissimi in chiave salvezza. Guidate dal secondo allenatore Valletta, le cesenati sono partite sin da subito con il coltello tra i denti, rimanendo davanti per i primi due set, con la squadra di casa costretta a inseguire e a esaurire velocemente i time out disponibili. Nel terzo parziale Fusignano ha provato a reagire, ma Cesena è stata brava a rispondere colpo su colpo. Prestazione positiva per tutte le giocatrici, con capitan Bizzocchi che è emersa per lo spirito messo in campo su ogni pallone, motivando le compagne. Durante la partita c’è stato spazio anche per Rossi. In regia, Bellomo come opposto, Bernabini e Mancini di banda. Ora la squadra è sesta in classifica con 22 punti e si prepara a ospitare, venerdì 7 marzo, l’Acerboli Volley Santarcangelo, attualmente nona con tre lunghezze di ritardo.

Successo anche per la squadra maschile, che sempre nel campionato di serie D, ha battuto San Marino 3-1 (23-25, 25-23, 25-17, 25-18) piazzandosi anch’essa al sesto posto in classifica, in questo caso con 28 punti. I cesenati sono partiti col piede giusto, acquistando sin da subito un vantaggio considerevole e lasciando poco spazio alla squadra sammarinese. Gli ospiti si sono però adeguati in fretta, riuscendo a rosicchiare progressivamente il divario e conquistando così il primo parziale. Dal secondo set in avanti però le cose sono cambiate e la squadra cesenate è riuscita a imporre il proprio gioco con maggiore continuità, ritrovando spensieratezza e concretezza. E con queste la vittoria. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo match, in programma venerdì 7 marzo a Modena contro l’Anderlini, attualmente decima in classifica, a -5.