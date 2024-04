La Cesena 2005 torna a vincere . Importante successo a Imola

Dopo un calvario durato quasi due mesi e mezzo Cesena torna al successo nel campionato di Divisione Regionale 1 espugnando 70 - 76 (15 - 26, 33 - 45, 48 - 63) il campo della Grifo Imola, al termine di una partita estremante intensa e sofferta. Imola, pur rinforzata dal fuori categoria Giacomo Signorini (prodotto del vivaio cesenate e compagno di squadra di Filippo Rossi nelle categorie giovanili) è invischiata nella lotta per la salvezza e cerca disperatamente punti per evitare la retrocessione diretta sperando almeno nei playout che Cesena invece vuole evitare dopo essere precipitata in acque pericolosissime infilando 12 sconfitte consecutive. La situazione sembra pendere tutta dalla parte dei padroni di casa, perché Cesena si presenta al Pala Ruggi senza i lunghi titolari Balestri e Sanzani, e pur recuperando Filippo Rossi, sembra troppo leggera, inesperta e vulnerabile dentro l’area. Succede invece che Capucci e il 2007 Ivan Pezzi (nella foto) diventano protagonisti assoluti del match sostenendo in maniera impeccabile i compagni di squadra, accompagnandoli a un successo messo a rischio solo nei secondi finali Cesena Basket 2005: Rossi 6, Santoro 10, Piazza Christian 10, Domeniconi, Panzavolta 26, Ricci 1, Pezzi Oscar 4, Orioli, Pezzi Ivan 13, Capucci 6, Sangiorgi. All.Vandelli.