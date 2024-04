La chirurgia dell’orecchio al Grand Hotel

Le nuove frontiere della chirurgia dell’orecchio e della riabilitazione uditiva sono state al centro del convegno che si è svolto al centro congressi del Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico. Un appuntamento scientifico di alto profilo che ha visto la presenza di relatori di fama internazionale intervenuti nelle quattro sessioni della giornata di aggiornamento, imperniata sui percorsi clinico-assistenziali diagnostici, riabilitativi e di cura. Tra gli argomenti oggetto delle relazioni le ipoacusie trasmissive in ambito pediatrico, le strategie chirurgiche per l’orecchio medio, la riabilitazione audioprotesica, le innovative protesi impiantabili oggi a disposizione, con aggiornamento tecnico e tecnologico su prodotti di ultima generazione per fornire risposte ai deficit uditivi. Il convegno rivolto a specialisti chirurghi in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, tecnici audiometristi, tecnici audioprotesisti, logopedisti e infermieri, è stato curato dal dottor Claudio Cola, responsabile scientifico e presidente del convegno stesso.