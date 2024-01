La consulta Capanni dona strenne e panettoni all’orfanotrofio Merlara

Ecco pronti per il dopo Befana. La Consulta del Quartiere Capanni di Savignano sul Rubicone e il suo presidente Luca Maggioli, hanno concretizzato anche quest’anno l’evento denominato "Festa di Natale quartiere Capanni". L’evento è fortemente legato al territorio e alle tradizioni che lo contraddistinguono: rievocazione di giochi antichi e narrazione di racconti legati agli antichi mestieri e quelli legati al folclore locale. Finite le feste, come di consueto, la Consulta prosegue la sua attività con la distribuzione, per conto dell’Iper Rubicone, sempre presente a sostenere questi progetti, di strenne e panettoni all’Istituto Maestre Pie - Orfanotrofio Merlara di Savignano sul Rubicone.

e. p.