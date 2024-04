La Futsal dilaga col Cus Molise. Gardelli capocannoniere

La Futsal Cesena conquista la terza vittoria consecutiva piegando in casa 6-2 il Cus Molise e terminando il campionato di A2 Elite al settimo posto a quota 34 punti, un traguardo che, dopo il complicato inizio di stagione, sembrava irraggiungibile. I bianconeri hanno legittimato una supremazia tecnica, tattica e caratteriale contro i penultimi della classe già proiettati agli spareggi salvezza. Al 12′ Gardelli conquista e realizza un netto calcio di rigore. Al 14′ comincia lo show di Jamicic, che prima segna il 2-0, poi conduce il contropiede servendo un assist perfetto per il comodo 3-0 firmato Dentini. Nella ripresa i bianconeri trovano il 4-0 con Gardelli, imitato al 9 da Butturini. Al 16′ gli ospiti accorciano con Arroyo, ma tempo un minuto e mezzo ed è ancora Gardelli a trovare la via del gol. Nel finale il Molise segna il definitivo 6-2 con Rappa. Grazie alla tripletta realizzata, Gardelli raggiunge quota 28 gol che valgono la palma di miglior cannoniere del girone.