La ginnastica artistica cesenate sogna . Il Romagna Team vola più in alto di tutti

I numeri non mentono. E numeri più alti sono quelli del Gymanstic Romagna Team, la squadra cesenate che dopo le prime due prove del campionato di serie A1 di ginnastica artistica maschile guarda tutti dall’alto della classifica del torneo che mette in palio lo scudetto. Certo, l’esito finale è ancora profondamente incerto, ma per ora resta il fatto che lassù in alto non ci si arriva per caso e che la squadra del presidente Corrado Maria Dones ha ancora un ampio margine di crescita. Perché, pur avendo vinto la ‘tappa’ di Ancona ed essersi issata al primo posto provvisorio della graduatoria, la compagnie cesenate non è ancora riuscita a beneficiare del talento del prestito spagnolo Nestor Abad.

"Il morale è alto – commenta il tecnico Roberto Germani – perché i risultati stanno legittimando le nostre aspirazioni più alte. L’obiettivo è quello di terminare le tre prove del campionato (serve ricordare che ogni squadra nella composizione della classifica finale può scartare quella col risultato peggiore conseguito, ndr) al primo o al secondo posto. Questo perché i sei club che si giocheranno il titolo italiano a Firenze verranno divisi in due gruppi da tre, con la prima e la seconda come rispettive teste di serie alle quali spetterà il grande vantaggio di ‘dichiarare’ per ultime gli atleti in gara su ogni attrezzo". Il talento per provarci fino in fondo non manca, suffragato dal margine di crescita dell’intero gruppo.

"La gara di Ancona è stata esaltante – conferma Germani – anche se era partita decisamente in salita. Avevamo preparato l’impegno sapendo di poter contare anche sull’apporto di Abad, che invece pochi giorni prima della gara è rimasto vittima di un infortunio in allenamento. Il quadro iniziale aveva destato non poche preoccupazioni, ma per fortuna la situazione si sta evolvendo al meglio e le possibilità di averlo con noi nell’ultima gara sono più che concrete. Sarà fondamentale poter contare su di lui, sia per via dell’apporto immediato che potrà darci, sia per il fatto che per partecipare alla Final Six serve aver gareggiato almeno in un’occasione durante il campionato. E lui al momento è ancora fermo al palo".

Venendo allo scorso fine settimana, il Romagna Team era partito col piede sbagliato: "Nel cavallo con maniglie abbiamo collezionato un punto in meno rispetto alla prova di inizio stagione a Brescia: l’assenza di Abad si è fatta sentire e la giornata si è subito messa in salita. Però siamo stati bravi a rispondere subito, prima agli anelli e poi al volteggio, dove Casali e Vannucchi hanno ottenuto i migliori due punteggi generali. A Brescia avevamo chiuso a 41.2, questa volta siamo arrivati a 43.2. Era evidente che l’aria stava cambiando: ci siamo resi conto che poteva venire fuori qualcosa di grande. Alle parallele ci siamo confermati su un buon livello e alla sbarra sono arrivati ottimi esercizi, ancora una volta da parte di Casali e Vannucchi, imitati pure da Marzocchi e Dotti".

Cesena è arrivata così al corpo libero con tre punti di vantaggio: bene Dotti e Vannucchi, mentre il passaggio a vuoto di Casali è stato cancellato da un esercizio molto buono di Marzocchi. "Abbiamo vinto collezionando 242.9 punti, arrivando davanti a Carate (239.9) e Virtus Pasqualetti Macerata, la squadra campione in carica (239.050). Credo che saranno queste tre squadre a contendersi il successo finale. Credo che la strada sia ancora lunghissima e gli ostacoli tanti. Ma credo anche che questo fantastico gruppo, che ha dimostrato di essere una squadra unita e fortemente compatta, abbia tutto quello che serve per inseguire i suoi sogni".

Il Gymanstic Romagna Team non aveva mai vinto una tappa, fino a una manciata di giorni fa. Magari è un segno. Magari il bello deve ancora venire.