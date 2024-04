La Giostra alza l’asticella: "Imitiamo il palio di Siena"

"Il sogno è quello di coinvolgere tutta la città, tutti i quartieri, in uno spirito di comunità e di solidarietà, che rispecchi la tradizione di Cesena e lo spirito della sua gente. Un riferimento è per esempio Faenza col Palio del Niballo, dove i rioni prima della rievocazione, si incontrano nelle strade della città, cenando insieme, con grandi tavolate all’aperto, condividendo emozioni che creano legami duraturi". Sono le parole con le quali Daniele Molinari, presidente dell’associazione ‘Giostra di Cesena’,- guarda al futuro di una manifestazione che dopo aver caratterizzato la storia della città fino al 1838, da qualche anno sta lavorando, grazie all’impegno e alla passione di duecento soci, per rievocare una tradizione secolare che merita di non andare perduta. Non succederà, almeno per i prossimi tre anni, durata della nuova convenzione stipulata col Comune e che stabilisce continuità fino al 2026 , a suggello dei primi dieci anni di recupero di questa tradizione.

"L’intento – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – è rilanciare ulteriormente e fare in modo che questa manifestazione torni a legarsi alla storia della città, a prescindere dalla durata delle convenzioni e dei mandati politici. Con l’unica condizione che siano i cesenati a riabbracciarla". L’interesse sta in effetti progressivamente tornando a salire, complici anche le tante iniziative organizzate dall’associazione ‘Giostra di Cesena’ nel corso dell’anno e che culminano na settembre, con la vera rievocazione in piazza del Popolo.

"Stiamo lavorando a una serie di novità - ha anticipato Molinari - che riguardano la realizzazione di tribunette per consentire una maggiore visuale del campo di gara. A quel punto saremmo pronti anche a prolungare la durata, organizzando un maggior numero di eventi da spalmare magari nell’arco di due giorni. Pensiamo a coinvolgere i bambini, utilizzando i pony, e auspichiamo sempre maggiore coinvolgimento da parte dei quartieri. Quello che accade a Siena è inimitabile, ma noi abbiamo tutto ciò che serve per essere alle loro spalle". La settimana clou sarà dall’8 al 15 settembre, con la rievocazione della giostra e tante manifestazioni. Lunedì una delegazione sarà ospite del Cesena Calcio durante l’intervallo della gara serale contro la Recanatese, e il 6 giugno l’associazione verrà accolta a Belgrado.