La Giunta in tour: oltre 300 cittadini partecipanti

Si è concluso il calendario di incontri della Giunta comunale nei quartieri, per incontrare i cittadini, presentare i nuovi progetti e ascoltare le esigenze ed i problemi nei rioni. Complessivamente sono stati oltre 300 i residenti e i titolari di attività economiche, incontrati durante le otto assemblee che sono una consuetudine ripresa dallo scorso anno, dopo una pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria. I temi toccati sono stati tanti e questi incontri sono stati l’occasione migliore per l’Amministrazione, che ha avuto modo, tra gli altri, di illustrare la situazione del ponte di viale Roma, del Ponte del Gatto, i progetti futuri nelle scuole, la manutenzione del verde e delle strade, le nuove aree verdi, le nuove aree di parcheggio, il progetto per la riqualificazione del lungomare delle colonie di Ponente, ma anche dei tanti eventi che stanno per arrivare con la primavera, a partire dall’attesa tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France in programma il 30 giugno.

"Sono state tutte serate importanti e preziose – dice il sindaco Matteo Gozzoli – di questo ringrazio ogni singolo comitato di quartiere per l’aiuto e il dialogo. Con i presidenti e i consiglieri di quartiere ci sentiamo quotidianamente, abbiamo strumenti di lavoro e comunicazione che in queste assemblee trovano forse il momento più alto. Speriamo che il dialogo sia stato costruttivo e arricchente per tutti come lo è stato per noi".

g.m.