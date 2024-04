La lista civica pro-Guidi: ecco i candidati

Ieri pomeriggio è stata ufficialmente presentata la lista civica di centrosinistra Per San Mauro, a sostegno di Moris Guidi Sindaco, a San Mauro Pascoli. L’evento si è tenuto presso la Sala Gramsci, riscuotendo grande successo e partecipazione, con un notevole afflusso anche di giovani. Un ospite d’eccezione, Roberto Mercadini, ha tenuto un breve monologo su tre temi chiave, fondamentali per la lista: ambiente, inclusione e futuro. Temi diversi tra loro, ma uniti dalla volontà di costruire una San Mauro sostenibile, inclusiva e che dia valore a tutti. Durante l’evento sono intervenuti anche quattro ragazzi tra i 20 e i 30 anni, esprimendosi a favore della candidatura di Moris Guidi.

La presentazione dei candidati al consiglio comunale è stata accompagnata dalla proiezione di un video, realizzato nelle ultime settimane, che mostra i luoghi caratteristici di San Mauro e che vede la partecipazione di ciascun candidato, esprimendosi su un tema di particolare rilevanza. "La mia candidatura è stata una decisione che è maturata per le richieste e per gli stimoli che sono arrivati dai miei concittadini – ha detto Guidi –. Sono sammaurese, affascinato dalla mia città e non posso fare a meno ogni giorno di fare un giro in centro. Ho ricevuto tanto dalla mia comunità e mi sembrava giusto contraccambiare questa stima verso di me".

I candidati della lista Per San Mauro sono 16 in totale: Albert Alessandri, Sidorela Baha, Azzurra Barducci, Gianni Bianchi, Tiziano Bianchini, Francesco Biondo, Manuel Buda, Katia Casadei, Gianluca Evangelista, Simona Fracella, Silvia Gori, Lisa Maroni, Fausto Merciari, Enrica Stefani, Riccardo Pieroni e Michele Rizzo.

Ermanno Pasolini