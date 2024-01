La Longiano di De Andrè: "Anime salve nacque qui"

Sono molti nella zona del Rubicone ad avere ancora vivo il ricordo di Fabrizio De Andrè il grande e indimenticabile cantautore scomparso 25 anni fa. De Andrè era molto legato al teatro Petrella di Longiano dove l’ultima volta rimase due mesi per registrare il suo ultimo disco "Anime salve" nel 1996 insieme a un altro grande cantautore Ivano Fossati e poi alloggiava a Roncofreddo nell’albergo ristorante Venturi. Il ricordo lo fa Sandro Pascucci dipendente del comune di Longiano dal 1977 come bibliotecario e poi direttore del teatro Petrella e sindaco di Longiano dal 2004 al 2012. "L’arrivo di Fabrizio accompagnato dai suoi musicisti, da Ivano Fossati e dalla manager Adele Di Palma con la quale io avevo lavorato più volte con cantautori come Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri e il giovane Vinicio Capossela, fu davvero emozionante. Arrivò con due cassette della frutta piene di libri. Lui, oltre a essere un grande poeta e musicista, era anche un grande uomo di cultura e, tra una prova e una piadina si conversava e si dibatteva, non senza qualche battuta polemica sulla situazione politica nazionale e mondiale. Le prove, che durarono quasi 60 giorni di pre-produzione del disco "Anime salve", scritto a quattro mani con Ivano Fossati, si svolsero presso l’ex chiesa Santa Maria delle Lacrime in pieno centro storico. Lì ho ascoltato per la prima volta la canzone "Mastica e sputa" con De Andrè alla chitarra e Fossati al pianoforte e confesso che sento ancora l’emozione di quei versi". Sandro Pascucci entra poi nel dettaglio del suo incontro con De Andrè: "Un’altra cosa che mi è rimasta impressa è che lui mi disse che apprezzava molto la Romagna, Longiano, l’ospitalità dei romagnoli, ma tra i motivi principali della sua permanenza così lunga era che ogni giorno poteva vedere il mare dalle colline tra Roncofreddo e Longiano. E lui, genovese doc, non poteva fare a mano della visione marina. Anche Dori Ghezzi tornò a Longiano per una serata a lui dedicata dopo la morte, con tanti musicisti. "Anime salve" porta con sé un po’ di Longiano ed è sicuramente tra i dischi più belli".

Ermanno Pasolini