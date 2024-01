La magia della Galleria Garibaldi. Uno scrigno di arte e creatività

Il Faro di Corzano mette sotto i riflettori la Galleria Garibaldi, a San Piero in Bagno, piacevole e accattivante spazio espositivo che presenta varie opere create da alcuni artisti locali. "Un locale nato da una brillante idea di un gruppo di giovani artisti e creativi sampierani, a cui abbiamo dato subito la sua disponibilità a collaborare – spiega il presidente dell’associazione, Bartolomeo Balzoni –. È diventato subito un punto di riferimento, consentendo agli artisti di confrontarsi, scambiarsi esperienze e socializzare". "La Galleria contribuisce, altresì, a rendere più animata una cia del centro storico, che ha numerosi locali chiusi" sottolinea infine. Vi sono esposti anche lavori accattivanti e singolari, tra cui quelli creati col fantasioso riutilizzo di strumenti musicali o di loro parti, per armonico arredo e corredo sia personale che per abitazioni, locali pubblici e altro.

gi. mo.