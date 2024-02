La matematica e i sogni da realizzare

Quand’è che si può mettere mano alla calcolatrice? Non ora, guai a dirlo. Ma è pur vero che raggiunta la cifra tonda delle dieci giornate alla fine del torneo, tanti stanno cominciando a ripassare la matematica. Con 30 punti ancora in palio, il Cesena ne ha 12 di margine sulla Torres, prima inseguitrice. Se non è un abisso, ci manca davvero poco. Scorrendo il calendario, dalle tre prossime gare ravvicinate potrebbe arrivare una nuova, robustissima scossa: dopo l’Entella in casa venerdì, il 5 marzo ci sarà da andare a Carrara, dalla terza forza del torneo, ora a -19, per poi ospitare lo scorbutico Gubbio. Tre vittorie bianconere e tre sconfitte dei sardi (con Pescara, Spal ed Entella) vorrebbero dire 21 punti di vantaggio, con 21 punti ancora in palio. Possibile, certo, ma molto difficile. Ci vorrà di più. Quanto? Non servirà molto per scoprirlo. Nel frattempo, la calcolatrice lasciatela spenta. Ma controllate che le pile siano cariche.

Luca Ravaglia