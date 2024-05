’La mia vita a Garden Spritz’. Oggi la festa dell’Avis di Fiumicino

L’Avis di Fiumicino di Savignano sul Rubicone organizza l’11ª edizione della festa "La mia vita a Garden Spritz: La festa dove si sta bene", che si terrà oggi, dalle 15.30 alle 22.30, nel parco tra via Vicini e Via Ambrosini, sulla sponda del comune di Gatteo. L’evento, organizzato da persone volontarie e simpatizzanti di Avis Fiumicino, mira a promuovere la cultura del volontariato e della donazione di sangue e plasma godendo di momenti di leggerezza e spensieratezza. Con questo spirito l’associazione negli anni ha realizzato donazioni per le scuole materna ed elementare di Fiumicino, acquistando libri e giocattoli, organizzando gite, ripristinando l’albero di Natale nella piccola frazione, organizzando eventi. Grande novità 2024: screening per potenziali donatrici o donatori! Chi sta pensando di diventare donatore o donatrice potrà fare il primo passo al Garden Spritz. Sarà presente un’ambulanza con personale medico per effettuare analisi di controllo, gratuite come per i donatori, per verificare la possibilità di donare sangue o plasma in sicurezza. Alle 16 Garden Spritz Poetry Slam, tappa ufficiale del Campionato di poesia Lips; alle 17:30 il gruppo Formazione Minima con un omaggio a Giorgio Gaber; alla 18.30 Pepper Blondes con il rock & roll anni ‘50 e ‘60; alle 19:30 i The Menlove Beatles Tribute. Dalle 15:30 per i più piccoli e le più piccole: letture a voce alta con la Cri e la Michi e Giochi di strada con NonnoBanter57; "Cooking Lab" con il Team Pastrocchi; mercatino dell’artigianato alternativo, concorso a premi fotografico "La mia vita in una foto", torneo di briscola, Food trucks per tutti i gusti e spritz. Aperitivo dalle 18:30. L’ingresso all’evento è gratuito.