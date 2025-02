La miniscarpa per Rawen e Axel

Consegnate le mini scarpe simbolo della tradizione sammaurese ad Axel e Rawen, il primo maschietto e la prima femminuccia nati nel 2025 a San Mauro Pascoli. Come ogni anno il Comune ha dato loro il benvenuto nella comunità consegnando alle rispettive famiglie le scarpe in miniatura, due splendidi capolavori che rendono omaggio alle eccellenze e al patrimonio manifatturiero del paese dei calzolai, realizzate dal ciabattino Luigi Garofani. Sono stati il sindaco Moris Guidi e la vicesindaca Stefania Presti, ad accogliere le due famiglie in municipio e a consegnare il riconoscimento ai genitori di Axel e Rawen, nati rispettivamente il 2 e 6 gennaio 2025: "Siamo lieti di celebrare le prime due nascite con la consegna delle scarpette, un gesto che unisce tradizione e speranza per il futuro. Auguriamo un avvenire sereno e felice a questi neonati e a tutti i bambini del nostro paese, che rappresentano il futuro di San Mauro Pascoli".