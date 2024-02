La moda romagnola all’Ariston. Magnani veste Mirna Zuccarelli

Sinuosamente avvolta in un abito di alta creatività, ideato e realizzato da una brillante fashion designer bagnese. Mercoledì sera, il pubblico del Teatro Ariston a Sanremo e tanti milioni di telespettatori hanno potuto ascoltare la voce femminile della cantante e performer violinista Valeria Magnani (foto), componente l’Orchestra Mirko Casadei.

Una doverosa presenza per la cerimonia in omaggio al 70° anniversario di Romagna Mia, e per quella speciale occasione Valeria Magnani era di rosso vestita con l’elegante e raffinato abito in organza di seta, fiori tridimensionale e tulle, creato dalla innata creatività di Mirna Zuccherelli di Bagno di Romagna. La stilista d’alta moda ha l’atelier lungo la centralissima Via Manin.

Un’attività iniziata qualche anno fa e che ha ben presto messo in evidenza le alte qualità della versatile professionista e progettista di moda di Bagno. Per tornare a Sanremo, Mirko Casadei è salito sul palco dell’Ariston assieme ad alcuni musicisti della sua orchestra: il mercatese Marco Lazzarini al sax e clarino, Stefano Giugliarelli umbro di Corciano a chitarra e voce, e alla elegantissima ravennate Valeria Magnani violino e voce.

