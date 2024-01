"La montagna come Cenerentola. Ma ha gli stessi diritti della città"

Confartigianato Cesena chiede un Patto territoriale per ridurre il divario tra montagna e pianura, un accordo per la tutela, altresì, delle aree collinari e montane come fattore di sviluppo per la Romagna, per contrastare lo spopolamento delle persone e delle imprese. Per il 2024 questa resta la madre delle priorità per Confartigianato.

"È stato il tema portante del Confartigianato Day 2023, che si è tenuto a Sarsina – sottolinea Valerio Cangini (foto), presidente di Confartigianato Valle Savio –. L’emergenza maltempo ha sconvolto la Romagna. Si è poi reagito per far fronte alle criticità grazie all’operato dei Comuni, della Regione e della Struttura commissariale, ma l’insegnamento tratto è che dobbiamo interrogarci su quali siano oggi i fattori critici per continuare a garantire un benessere diffuso nelle nostre comunità".

"Stiamo andando in vari Comuni montani verso le elezioni comunali – prosegue – ed è bene che nell’agenda politica dei partiti, come anche negli altri in cui non si terranno le amministrative, venga rimarcato che l’approvvigionamento di risorse come l’acqua e la prevenzione dei rischi idrogeologici debbano diventare i capisaldi di una sostenibilità ambientale, che costituisca una precondizione per la continuità stessa delle piccole e medie imprese".

Cangini informa anche che "con la recente donazione di cinquemila euro al Comune di Bagno, Confartigianato per il Sociale partecipa con un proprio contributo all’acquisto di un nuovo scuolabus a favore degli studenti della montagna. Un contributo che si accompagna ad altre iniziative di solidarietà nei vari Comuni, a sostegno del tessuto sociale del territorio".

gi. mo.