La mostra ’Giocoleria’ di Ilario Fioravanti inaugura oggi alle 10

Il Carnevale della Romagna propone da oggi fino al 23 aprile la mostra di Ilario Fioravanti Giocoleria: Disegni e sculture per un Carnevale Immaginario. L’inaugurazione ci sarà questa mattina alle 10 nella sala della Coop Idea in via Don Minzoni 1. La mostra Giocoleria, organizzata dall’Associazione Gambettola Eventi e curata da Anton Roca, presenta opere poco note al pubblico. Saranno esposti 30 disegni e 59 sculture di grande e piccolo formato, aventi come tema le figure che popolano l’immaginario popolare italiano della Commedia dell’Arte e del Carnevale.