"La nostra web radio ha ospitato una ragazza che ha vissuto offese e ingiurie sulla sua pelle"

Una puntata della nostra radio di istituto "RadioMediaResistenza" per parlare del fenomeno del cyberbullismo. La nostra webradio di istituto ha dedicato una puntata al tema invitando due ospiti speciali, Paolo Picchio, il papà di Carolina Picchio e Flavia Rizza, una ragazza che ha vissuto sulla sua pelle offese e ingiurie dai propri compagni di classe ed ora è diventata testimonial nelle scuole. Il caso di Carolina Picchio ha dominato le testate giornalistiche di cronaca nera qualche anno fa, una ragazza vittima di cyberbullismo che, dopo aver bevuto e perso conoscenza, è stata accerchiata dal gruppo di amici che hanno simulato atti sessuali. Le scene sono state riprese in un video da un compagno presente alla festa. Lei, sorridente e amica di tutti, si trova al centro di un’attenzione virale a causa di uno sciocco scherzo: prima avviene lo scambio del video in chat tra i presenti, poi il salto sui social network, con una profusione di insulti e commenti denigratori. Un peso insostenibile da sopportare che l’ha portata a gettarsi dalla finestra di camera sua. Flavia è stata vittima di bullismo e cyberbullismo durante la sua adolescenza, insultata per il suo aspetto fisico: riceveva messaggi sgradevoli sui social da parte dei compagni e aggressioni verbali a scuola. "Gli spettatori sono sempre i peggiori,sono quelli che non fanno nulla e alimentano la sete di protagonismo dei bulli" afferma Flavia.