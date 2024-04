La Nuova Virtus cade in casa. Scandiano esulta sull’ultimo tiro

La Fse Nuova Virtus Cesena, con in tasca la matematica salvezza nel campionato di basket femminile di serie B, è stata sconfitta all’ultimo tiro (60-61) da Scandiano nella gara disputata domenica scorsa al PalaIppo.

Cesena, dopo aver segnato il primo vantaggio con Bianconi, subisce un parziale di 0-11 che decide il primo quarto, terminato con le ospiti avanti 8a17.

Nel secondo periodo, variando le difese e soprattutto grazie agli sforzi di una ispirata Battistina, la Virus riesce a ricucire lo svantaggio e agguantare il pareggio con un canestro di Guidi, per poi segnare un nuovo vantaggio con i liberi di Clementi che danno una scossa alla partita.

In uscita dal’intervallo lungo, la Se tenta una fuga raggiungendo il a9, ma Scandiano rientra immediatamente grazie ai tanti rimbalzi in attacco catturati e ai falli subiti che valgono ripetuti passaggi dalla lunetta.

La squadra cesenate in ogni caso comincia il quarto conclusivo con un esiguo margine di vantaggio (50-44).

La Nuova Virtus si aggrappa alle spalle di Andrenacci e Clementi che da sole tengono le romagnole sul +7, vantaggio che a 3 minuti dal termine sembrerebbe rassicurante se da lì in avanti non si spegnesse la luce in attacco. Scandiano invece da parte sua continua il suo lento ma costante recupero, che arriva fino all’ultimo possesso, quello decisivo, che regala i 2 punti alle giocatrici reggiane.