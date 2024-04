La Nuova Virtus è corsara: espugnato il campo della Valtarese, prima della classe

Con la salvezza nel campionato di basket femminile di serie B ormai acquisita, la Fse Progetti Nuova Virtus si è concessa un’altra soddisfazione andando a vincere 73-65 sul campo di Borgo Val di Taro, centrando un risultato che, nel corso della poule playout, non era riuscito a nessun’altra squadra.

La partita finisce subito sotto il controllo delle cesenati che piazzano un break già in apertura di primo quarto, con tutto il quintetto che riesce a costruire e realizzare ottime soluzioni offensive, mettendo spesso in difficoltà le padrone di casa (13-20 al 10’). Nel secondo periodo la Virtus spinge ulteriormente sull’acceleratore approfittando del momento di sbandamento offensivo delle avversarie dovuto alla difesa a zona cesenate e raggiunge così il massimo vantaggio sul punteggio di 19-32 a 5 minuti dall’intervallo lungo. La Valtarese però ricuce (30-38 al 20’ e 51-56 al 30’), arrivando a stretto contatto nelle battute finali. Le romagnole in ogni caso restano concentrate, blindando il vantaggio fino alla sirena.

Riguardo alle singole atlete, spiccano la doppia doppia di Bianconi (18 punti e 14 rimbalzi) e le buone prove di Battistini (13 punti e 9 rimbalzi) e Clementi (14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist). Chi volesse rivedere la gara, col commento tecnico di Mara Fullin, può trovare il link sulla pagina Facebook della Nuova Virtus.

Il tabellino cesenate: Nociaro 8, Clementi 14, Bianconi 18, Battistini 13, Venanzi 4, Cedrini, Bertozzi 2, Andrenacci 4, Guidi 2, Giorgini ne, Minguzzi, Semprini 8. All: Chiadini. Ass: Andreoli.