La Sab Group sulla cresta dell’onda

Ancora una vittoria per la Sab Group Rubicone che nel campionato di volley maschile di serie B incamera altri 3 importantissimi punti in chiave playoff vincendo 3-0 contro la Paoloni Macerata. I gialloblù restano così al secondo posto a tre punti dalla vetta e con un margine di 12 punti dalla terza. La squadra guidata da Mascetti ha giocato complessivamente una gara di ottimo livello contro la forte squadra marchigiana: un Gherardi in gran giornata ha gestito al meglio i ritmi, facendo la differenza, ma a meritare gli applausi è stato anche il posto 4 e miglior realizzatore della giornata Bellomo che ha ricevuto con un buon 59% e scaricato a terra ben 18 punti in soli 3 set. Importante anche la prova di Andrea Graziani gettato da subito nella mischia al posto di un Nori non al meglio della condizione fisica. Il centrale gialloblù ha toccato parecchi palloni a muro e soprattutto ha messo a terra il muro più importante della gara quando si era 25-25 nel terzo set.

La partita. Mascetti parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Graziani e Procelli, in banda Bonatesta e Bellomo, Carlini libero. Il Rubicone inizia forte, ma la Paoloni resta agganciata grazie alla difesa. Mazzotti si distingue con colpi spettacolari, mentre Gherardi e Procelli contribuiscono ad allungare il vantaggio. Nonostante un recupero avversario nel finale, un tocco decisivo di Bellomo chiude il set 25-23. Nel secondo parziale, la Sab Group prende subito il controllo con due ace di Gherardi, mentre Bellomo e Graziani difendono bene, permettendo a Mazzotti e Bonatesta di attaccare con efficacia. La squadra romagnola domina e chiude senza difficoltà 25-19. Nel terzo set, Macerata parte meglio, ma i romagnoli reagiscono con i muri di Bellomo e gli attacchi di Bonatesta. Il finale è combattuto, con i marchigiani che annullano due match point. Alla fine però il già citato muro di Graziani e un attacco vincente di Mazzotti regalano la vittoria al Rubicone 27-25. Sabato 15 marzo alle 18 è in programma la trasferta contro Riccione.