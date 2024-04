"La salute e i giovani al centro del programma"

Domani sera alle ore 20,30, a Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, avrà luogo la presentazione della lista civica di centrosinistra e del programma di mandato amministrativo 2024/2029 di "Insieme per Bagno di Romagna" con Enzo Montalti candidato sindaco nelle consultazioni amministrative del’8 e 9 giugno. E’ la prima lista, delle tre che si confronteranno a Bagno, ad uscire allo scoperto, presentando in pubblico i candidati al Consiglio comunale e il programma. "Siamo una lista formata da persone di diverse provenienze, età ed esperienze, che si riconoscono nei valori del centrosinistra come, naturalmente in quelli della Costituzione e del suo spirito antifascista. Una bella squadra, ricca di individualità interessanti, alcune delle quali potranno anche sorprendere. Il programma ha richiesto uno sforzo collettivo, che ha cercato di coinvolgere anche figure e intelligenze esterne alla politica ma con un portato, singolo o di associazione, assolutamente di rilievo".

Spiega poi Montalti: "Sapremo porgere idee di qualità e innovazione. Una parte delle idee, sono quelle che ci si può e ci si deve aspettare da chi vuole rappresentare giustizia sociale e progresso. Si può dire che non mancherà l’attenzione al futuro della collettività e alla crisi demografica in atto, al futuro dei giovani, ai temi della salute e della solidarietà, ai servizi. Poi la sicurezza sia sociale che territoriale, la riconversione ecologica, la tutela di ambiente, aria e acque, comprese quelle termali. Quindi il turismo, la viabilità, le arti, l’istruzione e la formazione".

gi. mo.