La Sammaurese pronta a conquistare Fidenza

Quello che attende la Sammaurese dopodomani è un impegno semplice ma solo a livello teorico, anzi proprio la sottovalutazione dell’ avversario potrebbe diventare una delle maggiori insidie. I gialorossi allenati da Mirko Taccola savranno impegnati sul campo del Borgo San Donnino ultimo in classifica, reduce però dal pareggio conquistato sul campo del Carpi.

I numeri come sappiamo non mentono, e quello sulla differenza reti del San Donnino parla chiarissimo: sono solo quindici i gol segnati dalla squadra allenata da Walter Vangioni contro i trentotto subiti. Il fatto di avere affidato la guida tecnica a Vangioni dopo l’esonero di Rastelli denota la voglia della società parmigiana di tentarle tutte visto che il tecnico toscano è specializzato in salvezze complicate, come quella che ha conquistato col Seravezza.

Ad ogni modo Taccola deve prima di tutto fare i conti con le assenze: Gasperoni deve scontare una giornata di squalifica, Sedioli domenica scorsa ha dovuto lasciare il campo dopo meno di mezz’ora e quindi il suo impiego rimane in dubbio. Il rientro dalle due giornate di squalifica da parte di Morri permette a Taccola di non dover cambiare troppo in difesa lasciando Scanagatta a destra con Canalicchio e appunto Morri al centro. Per la sostituzione di Gasperoni invece la soluzione potrebbe essere quella di una staffetta fra Maltoni e Pacchioni al centro dell’attacco con Misuraca e Montesi sugli esterni. Squadre in campo domenica alle 14,30 allo stadio Ballotta di Fidenza.

Una settimana fuori dall’ordinario invece per il campionato di eccellenza: mercoledì il Gambettola ha disputato la semifinale di coppa e la Savignanese ha recuperato pareggiando col Sasso Marconi. Domenica terzo turno del girone di ritorno, tutti in campo alle 14,30. La Savignanese riceve il Granamica, il Gambettola sarà in trasferta sul campo del Sanpaimola mentre il Diegaro dovrà cercare punti sul campo del Tropical Coriano.

r.d.