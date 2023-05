La SP142 dei Madrioli riapertura in mattinata

di Gilberto Mosconi

La riapertura al transito veicolare della provinciale SP142 Mandrioli, colpita da una frana caduta martedì della scorsa settimana nei pressi dell’ex ristorante ’Il Raggio’, sarà effettuata entro le 9) di questa mattina. In quel punto la strada, dopo i lavori effettuati dalla Provincia da lunedì scorso, è tornata tutta percorribile e non è stato necessario il senso unico alternato.

Se per la strada dei Mandrioli si è potuto provvedere, dopo poco più di una settimana di chiusura, alla sua riapertura, per un’altra strada i tempi di riapertura saranno molto più lunghi. Infatti martedì si è dovuto provvedere alla chiusura della SS71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel tratto Quarto-Valbiano (Turrito), in territorio di Sarsina, a causa un notevole cedimento strutturale nella parte est della carreggiata. Su questo ennesimo movimento franoso il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini dice: "Purtroppo la statale SS71, tra Quarto e Valbiano, è stata interessata da un crollo della carreggiata che ha compromesso totalmente la viabilità. C’è già stato un sopralluogo dei tecnici di Anas che, data la strategicità dell’arteria, si sono impegnati a procedere nel più breve tempo possibile. Però la soluzione non è immediata e richiederà qualche mese di lavoro".

Sempre sul fronte frane (ne sono state contate 28), il Comune di Bagno ha provveduto a fare una prima stima dei danni. Dice il sindaco Baccini: "Ci sono frane per un valore complessivo di opere di ripristino di 538.000 euro. Abbiamo già avviato le operazioni di bilancio e tecniche per iniziare celermente un piano operativo di ripristino".