La spedizione di Rockin’1000 "Un concerto per aiutare la città"

"Non è così che pensavamo sarebbe andata. Volevamo tornare a Cesena con un grande evento in occasione di una ricorrenza importante. Ma ora cambia tutto. Ora venire a suonare qui è un dovere morale, per aiutare la nostra città a rialzarsi". Le parole sono di Fabio Zaffagnini, anima del progetto Rockin’1000, pronto a fare la sua parte con un concerto da organizzare in città, allo stadio, nei prossimi mesi.

"È presto per parlare di date, perché ora la situazione è estremamente fluida – ammette Zaffangini – ma di certo c’è la nostra ferma volontà di esibirci qui entro l’estate. Abbiamo già avuto i primi abboccamenti con chi gestisce lo stadio, per capire quale periodo possa essere valido e come poterci muovere. Siamo ancora alla fase embrionale, ma la determinazione è fortissima: vogliamo aiutare la comunità attraverso una importante raccolta di fondi". La formula è ormai collaudata: mille musicisti che suonano all’unisono garantendo uno spettacolo da brividi.

Cominciò a Cesena, quando a Zaffagnini venne la folle idea di invitare i Foo Fighters al Carisport attraverso un video nel quale il 26 luglio 2015 appunto mille amanti della musica si cimentarono con voce e strumenti in una eccezionale cover di ‘Learn to fly’. A Cesena i mille hanno già suonato, come prima data dopo quel successo e ora dunque promettono di tornare, aggiungendo un appuntamento al loro tour internazionale che il 3 giugno li vedrà a Madrid.

"Stiamo contattando anche ospiti speciali – chiude Zaffagnini, che peraltro col suo staff in questi giorni ha anche ideato la piattaforma volontarisos.it alla quale hanno aderito 17 Comuni e 32mila persone – perché vogliamo fare di tutto per regalare un grande spettacolo alla nostra Cesena. Aspettateci, stiamo arrivando".

Luca Ravaglia