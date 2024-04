La stagione parte a vele spiegate. Hotel e ristoranti fanno il pieno con i grandi eventi sportivi

La riviera ha fatto il pieno di turisti per il ponte di Pasqua. A Cesenatico si calcolano 50mila presenze fra turisti che hanno soggiornato nelle 120 strutture ricettive aperte (fra alberghi aperti tutto l’anno, hotel estivi, B&B e affittacamere), campeggi e persone arrivate per frequentare locali e ristoranti. Il merito è soprattutto dei grandi eventi sportivi, ma anche della voglia di mare, nonostante le condizioni meteo non fossero particolarmente invitanti per andare in spiaggia. Il Torneo del Mare Adriatico di calcio, che assegna la ventisettesima edizione del Trofeo Città di Cesenatico, organizzato da Adriasport in collaborazione con il Comune di Cesenatico e il Bakia, ha portato migliaia di giovani e giovanissimi calciatori provenienti da tutta Italia, la maggior parte dei quali erano accompagnati dai genitori, riempiendo molte strutture ricettive, con lo stadio "Moretti" tornato protagonista, dove si è tenuta una grande festa con tutte le squadre iscritte, conclusa con uno spettacolo di fuochi d’artificio. C’è stata una alta partecipazione anche ai tornei di volley e di basket organizzati da Eurocamp. La Congrega Velisti Cesenatico ha invece portato 54 equipaggi (di cui la metà sono italiani ed il resto proveniente da Germania, Repubblica Ceca e Austria), per la 48esima edizione delle Vele di Pasqua, una manifestazione internazionale che dalla metà degli anni Settanta rappresenta il primo banco di prova della stagione per molti appassionati di vela.

E a proposito di vele, con la Pasqua, come vuole la tradizione, sono tornate ad alzarsi le colorate vele al terzo delle barche storiche della Sezione galleggiante del Museo della Marineria, e sono tornati i "Mercatini delle vele", in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi, ed i Mercatini dei creativi con gli artigiani e gli artisti protagonisti nel cuore del borgo di pescatori. La Pasqua, anche se quest’anno caduta bassa, storicamente segna il primo banco di prova della stagione e si vedono anche le prime novità del 2024. Fra queste al Cesenatico Camping Village è stata aperta la grande piscina con acqua riscaldata, per la gioia di tanti turisti del centro e nord Italia hanno occupato le case mobili, i bungalow e le piazzole per i camper, con le famiglie che vogliono sempre più vivere il tempo libero all’aria aperta, in questo grande spazio verde affacciato sul mare. "Abbiamo registrato oltre 5mila presenze – dice il titolare del grande villaggio Terzo Martinetti – ed è stata un’ottima Pasqua". Gli albergatori sono soddisfatti, come ci conferma Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi: "E’ stato un buon test d’inizio stagione, con tanta gente e quasi tutte le strutture aperte con le camere esaurite. Si è lavorato per 2-3 giorni, ed è chiaro che venendo la Pasqua presto non c’è continuità e molti colleghi chiuderanno tre settimane per riaprire in occasione del ponte del 25 aprile. A tal riguardo ci sono ottime sensazioni, la richiesta c’è e il 25 aprile avremo quasi tutti gli alberghi aperti. L’unico neo di questa Pasqua sono stati ancora una volta i trasporti pubblici che sono mancati. Per tre giorni si poteva attivare un autobus sul lungomare ed invece anche quest’anno niente, con gli alberghi a Valverde e Villamarina ancora penalizzati ed è una cosa non più tollerabile". A Pasqua hanno aperto anche buona parte dei 127 bagni sulla spiaggia e anche Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari, vede segnali positivi: "Per noi ovviamente è troppo presto per lavorare con la spiaggia, che potremo attrezzare soltanto nelle prossime settimane, tuttavia ci siamo fatti trovare pronti e sono tanti i clienti vecchi e nuovi che sono venuti a trovarci per un caffè, un aperitivo o un pranzo di pesce. Lo sport si è ancora confermato un importante elemento di traino turistico in bassa stagione. Per il proseguo abbiamo anche noi delle sensazioni positive".

Giacomo Mascellani