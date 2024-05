La stagione si chiude sabato a Russi

La Cesena Basket 2005 scriverà i titoli di coda della stagione di Divisione Regionale 1 sabato prossimo quando con palla a due alle 20.15 scenderà in campo a Russi, affrontando l’ultima della classe, attualmente a quota 12 punti in graduatoria, 16 in meno rispetto ai 28 dei biancazzurri che andranno così a chiudere il torneo a metà classifica. Il bilancio della squadra guidata da coach Marco Vandelli è positivo, anche se è legittima qualche recriminazione, frutto delle 12 sconfitte consecutive incassate nella seconda parte del torneo, che hanno precluso la permanenza ai piani alti, a lungo mantenuti dopo una convincente striscia di 9 vittorie consecutive. In ogni caso è stato rispettato l’intento di valorizzare al meglio la crescita dei ragazzi che usciti dal vivaio di casa, sono approdati al mondo dei ‘senior’.