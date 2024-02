La storia della trattoria Caterina. Libro-amarcord in regalo ai clienti

Un libro per raccontare i 50 anni in mezzo ai fornelli di una trattoria fra le più amate e stimate della Valle del Rubicone. La trattoria Caterina venne aperta nel 1973 lungo la provinciale 10 Cagnona, dai coniugi Caterina Amadio e Giovanni Di Tizio. Nati entrambi nelle Marche, dalla fine degli ani ’60 abitavano a Savignano sul Rubicone. Caterina era affiancata dalla figlia Lucia, dal nipote Andrea Amadio, 44 anni, che lavora nel ristorante da oltre 25 anni, e da sua moglie Cristina da 20 anni cameriera di sala (foto). Nel libro non sono però loro a raccontare ma bensì 37 clienti, con i vari capitoli corredati da 33 fotografie e due ricette speciali di Caterina. Il libro non è in vendita, ma i titolari Lucia, Andrea a Cristina lo regalano ai loro clienti.

e. p.