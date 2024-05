La storia di Samia Yusuf Omar, una promessa dell’atletica che non è mai arrivata in Italia

Il libro di Giuseppe Catozzella ’Non dirmi che hai paura’ narra la storia di Samia Yusuf Omar, un’atleta olimpica somala partita per raggiungere l’Italia con un gommone via mare, con l’obiettivo di raggiungere Londra per gareggiare alle Olimpiadi. Ma in Italia non ci arrivò mai, infatti morì annegata il 2 Aprile 2012 nel Mar Mediterraneo, al largo di Lampedusa, mentre cercava di raggiungere le coste italiane. "Mi sentivo responsabile per la morte di questa giovane ragazza e avevo deciso di raccontarla nel mio paese quasi come un risarcimento", dice Giuseppe Catozzella, l’autore del libro, che ha ricostruito la storia di Samia intervistando la sorella maggiore, Odan.

Noi italiani spesso siamo razzisti e nutriamo pregiudizi verso gli stranieri, ma non dobbiamo dimenticare ciò che è stato alla fine del 1800 quando i migranti eravamo noi. L’emigrazione italiana della fine Ottocento interessò più di 5 milioni di persone e le principali mete erano l’Oceania ma soprattutto l’America, il continente delle grandi opportunità. L’80% degli emigranti proveniva dal sud Italia, ancora arretrato e molti erano contadini che emigravano a causa della disoccupazione e della povertà.

Elisabetta Valdifiori, Zoe Gardini, Giulia Balzoni

Bianca Ruiz Granados 3D