La ’StraCesena’ al via

E’ ormai tutto pronto per l’ottava edizione della ‘StraCesena, la Corsetta per Bene’ che si svolgerà domani con partenza alle 17.30 da piazza del Popolo per poi allungarsi tra le vie del centro e le colline che circondano la città, terminando alla Rocca Malatestiana. L’evento, organizzato da Matilde Studio, Uisp e Saraghina Group col patrocinio del Comune di Cesena, quest’anno raccoglierà fondi che verranno poi devoluti a favore dei progetti di ‘Pediatria a misura di bambino’ dell’ospedale Bufalini. Non è infatti un caso che ad allietare i partecipanti e a tener loro compagnia lungo il percorso ci sarà l’allegria dei dottori clown del ‘Dottor Jumba’ da anni ormai una presenza fissa a fianco dei piccoli ricoverati nel nosocomio cesenate e delle loro famiglie. Dopo le tante adesioni arrivate online, sarà possibile iscriversi in forma ‘last minute’ anche in piazza del Popolo il giorno stesso dell’evento, fino a poco prima della partenza. Dalle 15.30 di domani infatti saranno aperti gli stand per dare possibilità a tutti di partecipare all’iniziativa, pensata per incentivare l’adozione di corretti stili di vita soprattutto tra le fasce della popolazione meno avvezze al movimento, e allo stesso tempo per sostenere la comunità. Il costo d’iscrizione per la passeggiata-corsetta è di 10 euro, comprensivo di t-shirt e pacco gara in omaggio con prodotti alimentari (fino a esaurimento scorte). I ragazzi fino a 14 anni potranno partecipare gratuitamente. Per tutti i preiscritti inoltre è possibile ritirare le t-shirt sempre domenica prima della partenza nella postazione dedicata. Si potrà scegliere tra una passeggiata di 5 chilometri o una corsetta di 12: entrambi gli itinerari partiranno da piazza del Popolo e termineranno alla Rocca. Oltre ai clown dottori dei ‘Nasi Rossi del Dottor Jumba e Aquilone di Iqbal’, ci sarà la musica live di Spinoesse dj, Retromarching Band e Radio Studio Delta. Le precedenti edizioni sono state giornate di festa per la città che hanno visto partire negli anni circa 12.000 persone tra famiglie, sportivi e non. Fin dal primo anno, il ricavato dell’iniziativa è sempre stato devoluto a enti benefici: Anffas, fondo per l’attività sportiva dei minori in stato di povertà del Comune e, appunto, ’Pediatria a misura di bambino’. Non sono state dimenticate nemmeno le vittime dell’alluvione, visto che nel 2023 i fondi sono infatti stati destinati alla sistemazione della scuola di Villarco. Nell’insieme fino a oggi sono stati donati circa 80.000 euro. In attesa dell’evento, sono ancora attive le iscrizioni sul sito www.stracesena.com/iscrizione