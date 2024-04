La svolta a sinistra del M5S: "Faremo cose belle con Lattuca"

"Siamo contenti di esserci alleati: c’erano le basi nel programma per farlo". Così sia il M5S di Cesena (rappresentato dai candidati in lista, dai coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi e da quello provinciale Mauro Frisoni) sia il sindaco Enzo Lattuca hanno spiegato l’accordo che rompe l’isolamento del M5S alle comunali cittadine fin dal 2009, alla presentazione della lista pentastellata per le elezioni del’8 e 9 giugno avvenuta ieri pomeriggio al ristorante ’Dolceriso’ in via Marinelli.

Dopo le divisioni interne degli ultimi mesi con il gruppo dei militanti che fa capo al capogruppo Claudio Capponcini, contrario all’alleanza, il M5S ‘ufficiale’ ha tenuto a rimarcare che non c’è alcuna discontinuità con il passato. "Il percorso politico di oggi prosegue quello degli anni trascorsi – è stato messo in luce in vari interventi –: i temi sono gli stessi, dalla tutela all’ambiente allo stop del consumo di suolo, dalla giustizia sociale a quella climatica e generazionale all’attenzione agli ultimi e ai fragili per i quali abbiamo fatto banchetti con la richiesta del salario minimo. Il percorso viene dal lavoro degli attivisti ed è possibile grazie alla visione, alla disponibilità e alla intelligenza politica del sindaco". In più interventi è stato fatto proprio lo slogan della campagna elettorale di Lattuca: "Le cose belle si fanno insieme"

Ma come si è concretizzata l’alleanza? "Ci siamo incontrati con il sindaco e con le altre forze politiche, abbiamo rilevato coincidenze e qualche diversità che è stata apprezzata con aggiunte al programma di coalizione". Sono intervenuti sul programma i candidati Vitttorio Valletta uscito da ’Cesena Siamo Noi’ ("Sono rientrato nel M5S perchè condivido temi e obiettivi"), Antonella Alessandri, Leonardo Agrella, Eddy Venturini, Gianlugi Milandri. Oltre a loro in lista, composta da 25 candidati, ci sono: Giorgia Magnani, Giancarlo Matteucci, Cristina Milandri, Marco Moraglia, Giorgia Pagliarani,Oberdan Prati, Tessa Raganini, Marcello Runco, Ciro Santoro, Alberto Scigliuzzo, Giovanna Spinelli, Monica Spinelli, Benedetta Tani, Isabella Amaducci, Laura Caliendo, Paola Carcione, Maurizio Casali, Anna Maria Cristofori, Veronica Cucchi, Aureliano Ghiradello. Da dove scaturisce la base dei militanti in lista? "Molti attivisti che compongono questa lista si riconoscono nel M5S da più di dieci anni. C’è poi chi si è riavvicinato". Altri, come Valletta, arrivano da diverse forze politiche.

La replica ai militanti che contestano la linea calata dall’alto. " Ci sono uno statuto, una linea, i coordinatori la attuano e chi non si riconosce si chiama fuori". Soddisfatto il sindaco Lattuca: "Sono 181 i candidati delle forze politiche che mi sostengono, un patrimonio di cui i miei contendenti non dispongono".

In una nota il gruppo di militanti capitanati dal consigliere comunale Claudio Capponcini contesta lista e alleanza: "Cancellati 15 anni di storia politica".