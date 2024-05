La Uisp mette in palio i titoli in riva al mare di Cesenatico

Anche quest’anno Cesenatico sarà protagonista di un lungo fine settimana cestistico all’insegna dello sport per tutti sotto l’egida della Uisp di Forlì e Cesena E’ infatti in programma, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, ‘Basket d’a...mare’, un torneo che vedrà protagonisti centinaia di cestisti provenienti da tutta Italia e che si daranno appuntamento in una maratona di pallacanestro che festeggia con questa edizione il 27° anno di vita.

La manifestazione è stata pensata per far riscoprire la voglia di giocare a basket, unendo atleti provenienti da luoghi e situazioni diverse nello scenario del litorale adriatico.

Come ormai d’abitudine, la struttura che ospiterà i partecipanti sarà l’Eurocamp di Cesenatico che accoglierà gli atleti e gli accompagnatori sia per quello che riguarda lo svolgimento delle gare che per il vitto e l’alloggio. Da giovedì 30 maggio è previsto l’arrivo degli atleti che dal pomeriggio del giorno successivo, venerdì 31 maggio, si sfideranno sui campi realizzati all’interno di Eurocamp, rigorosamente all’aperto e a due passi dalla spiaggia. Le gare continueranno per l’intera giornata di sabato 1 giugno e la mattina di domenica 2 giugno quando si disputeranno tutte le finali, al termine delle quali si svolgeranno le premiazioni. In caso di pioggia le gare verranno disputate in palestra. Il torneo è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare per aggiudicarsi il titolo 2024 nelle categorie amatori maschile e femminile.

Informazioni e regolamento sono disponibili sul sito Uisp Forlì Cesena alla sezione pallacanestro.