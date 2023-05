La viabilità si rimette in moto "Riapre la galleria della Secante"

di Andrea Alessandrini

La vita della città che si rimette in moto, nella diretta facebook del tardo pomeriggio di ieri del sindaco Enzo Lattuca che ha dato informazioni confortanti sulla ripresa, pur durissima, a una settimana dall’alluvione.

Strade. "Domani (oggi per chi legge)a – è andato subito al sodo Lattuca – verranno riaperti il sottopasso di via Machiavelli nell’area ex Zuccherifico, via IV Novembre che unisce il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo, e già entro la serata la galleria di destra della secante in direzione Forlì, quella con la carreggiata più alta rispetto all’altra. I treni sono funzionanti fino a Forlì".

Scuole. "Mercoledì (oggi per chi legge, ndr) apriranno anche le scuole superiori dopo che lunedì sono tornati in classe le elementari e le medie. Gli insegnanti sanno bene che cosa i loro ragazzi possono avere vissuto e auspico la massima comprensione da parte loro. Ci siamo tenuti in contatto con l’Ufficio scolastico provinciale e ho rimarcato questa esigenza condivisa".

Mercato ambulante. "Non ci sono ancora le condizioni per rifare ripartire domani (oggi per chi legge, nfd) il mercato ambulante di piazza del Popolo e viale Mazzoni che contiamo di riavviare sabato speriamo insieme a quello dei produttori in via IV Novembre".

Il censimento dei danni. Ed ecco l’annuncio più importante di Lattuca. "Da domani (oggi per chi legge, ndr, oltre a proseguire la pulizie del fango, attueremo un censimento delle zone cittadine più colpite dall’alluvione che ben conosciamo peraltro - le snocciola ad una a una Lattuca –: Borello, San Carlo, quartiere di San Rocco, via Savio, ex Ravennate, ex Zuccherificio, Cervese Nord, Dismano, Sant’Andrea in Bagnolo, il tratto da Ponte Pietra a Macerone dove è esondato il Pisciatello, via Madonna del Fuoco e altre ancora – Chiediamo a tutti i cittadini interessati di segnalare la strade colpite per integrare la mappa del Comune. Dobbiamo includere tutte le famiglie sfollate e rimaste senza servizi per far partire le procedure per i sostegni".

Appello a fare presto. "Le risorse del Governo debbono essere adeguate e immediate per chi ha perso la casa e le chiediamo anche per chi ha subito danni a parte di essa. Dal sollievo per la vicinanza dei soccorsi non si deve passare alla disperazione e alla rabbia per essere stati lasciati soli. Lo dirò al vicepremier Tajani che stiamo per andare – ha chiuso la diretta facebook Lattuca – ad incontrare a Forlì".