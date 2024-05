La vittoria e le premiazioni nell’ultimo appuntamento in casa

Serata di gala, con premiazioni. Abbigliamento richiesto: canotta da basket, possibilmente stropicciata e molto sudata. Sabato sera la Cesena 2005 si è congedata dal suo pubblico disputando (e vincendo 70-61) contro i bolognesi di Baricella l’ultima gara interna del campionato di Divisione Regionale 1. Per l’occasione la società ha organizzato la consegna di una serie di riconoscimenti ai suoi atleti, avvenuta durante l’intervallo tra il secondo e il terzo quarto. Christian Piazza e Luca Panzavolta si sono aggiudicati a parimerito il titolo di migliori realizzatori della squadra con una media di 14 punti a incontro, messo in palio in abbinamento al Memorial Enrico Vecchiotti, storico volto della società cestistica cesenate, così come Franco Urbini, al cui ricordo era invece abbinato il titolo di miglior rimbalzista: con 181 palloni sottratti dalle mani degli avversari sotto canestro, la targa è andata Oscar Pezzi.

L’ultimo premiato è infine stato Filippo Rossi, che si è aggiudicato il riconoscimento legato all’atleta con le migliori valutazioni, quello cioè la cui presenza in campo è in grado di incidere maggiormente sull’andamento del match. Rossi si è aggiudicato il Memorial Renzo Pollini, ex allenatore recentemente scomparso il cui talento aveva contribuito a segnare passi importanti nella crescita del club biancazzurro. Al termine delle premiazioni, si è poi tornati a giocare: i cesenati, che si avviano alla chiusura della stagione attraversando un buon momento di forma nonostante i tanti infortuni che stanno segnando il roster soprattutto nel reparto lunghi, hanno voluto chiudere in bellezza, ‘vendicando’ la sconfitta rimediata all’andata e conquistando la vittoria al termine di un match interamente trascorso in controllo.

Il tabellino: Rossi 8, Santoro 14, Piazza 13, Panzavolta 3, Ricci 4, Pezzi Oscar 15, Sanzani 4, Orioli, Torroni, Pezzi 3, Capucci 6. All. Vandelli

Luca Ravaglia