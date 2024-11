La voce di Filippo Rigoni in semifinale su Canale 5

E’ ancora sul palco di ‘Io Canto Generation’, Filippo Rigoni, il 15enne cesenate che questa sera accederà alla semifinale del programma di Gerry Scotti. Durante la scorsa puntata di Io Canto Generation il giovane e talentuoso Filippo Rigoni ha raggiunto un traguardo significativo, ottenendo l’accesso alla semifinale del celebre show televisivo di Canale 5. Il giovane Filippo ha conquistato il terzo posto nella classifica finale insieme al team guidato dalla cantante Cristina Scuccia, garantendosi così un posto tra i migliori concorrenti della competizione. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande intensità.

Filippo si è prima esibito con un emozionante duetto insieme a Cristina Scuccia, interpretando Sere Nere, uno dei brani più apprezzati di Tiziano Ferro, con una carica emotiva che ha coinvolto il pubblico, poi una seconda esibizione nella fase dedicata alla gara sprint, dove si è esibito con il brano ‘Ora che non ho più te’ successo di Cesare Cremonini, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica. Il giovane artista è pronto a dare il massimo per sorprendere e coinvolgere ancora una volta gli spettatori. Non si può dimenticare, durante la prima puntata di Io Canto Generation, la commovente dedica di Filippo al fratello che non c’è più e che lui porta sempre nel suo cuore. "Filippo a soli 10 anni, come noi tutti, ha perso suo fratello 17enne in un brutto incidente in moto – ha detto la madre Fabiola –. In famiglia abbiamo fatto di tutto per cercare di rimanere uniti di fronte a questa disgrazia che ci ha travolto. Cercavamo di andare avanti inventandoci ogni singola giornata e ancora adesso a Filippo piace credere che suo fratello Cristiano gli sia accanto in questa esperienza televisiva e che gli porti fortuna".

Annamaria Senni