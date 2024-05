L’Alfero supera i playoff e si prende la seconda categoria

Quest’anno l’Alto Savio ci sta proprio bene nel pallone. Dopo l’entusiasmante promozione della Sampierana Calcio 1926 salita in Eccellenza e la vittoria della sua formazione Juniores nel campionato provinciale, oltre alla salvezza della Bagnese Calcio nel campionato di prima categoria, adesso arriva, dopo gli spareggi dei playoff, la promozione della squadra di Alfero dalla terza alla seconda categoria. Per la cronaca, lo spareggio tra Alfero Calcio e Torresavio di Cesena, andato in campo a Riofreddo di Alfero di Verghereto, si è concluso sull’1 a 1. Esultano e dicono dall’Alfero Calcio: "Che partita! Alla fine tutti i nostri sacrifici sono stati ripagati e ci siamo presi la nostra rivincita. Che stagione spettacolare, ma soprattutto che squadra spettacolare". Sugli ultimi anni di attività dell’Alfero Calcio, il collaboratore Paolo "Zino" Farfaneti ricorda: "Nell’estate del 2022 un gruppetto di amici di Alfero e di Riofreddo hanno pensato di rifondare l’Alfero Calcio, che si era sciolto nel periodo del Covid. Nel frattempo Francesco Iavarone e il sottoscritto, dopo aver guidato per alcuni anni la squadra Juniores della Sampierana Calcio, cercavamo una società per fare giocare i ragazzi". Aggiunge, poi, Farfaneti: "Ecco che arriva la chiamata dall’Alfero Calcio come allenatore per Iavarone e collaboratore per me, per affrontare il campionato di terza categoria. Da questo matrimonio, dopo solo due anni, arriva la vittoria in campionato. Un applauso per tutti".

Gilberto Mosconi