L’anno inizia in marcia con il vescovo Regattieri sul tema ’Intellgenze artificiali e pace’ La Diocesi di Cesena promuove la Marcia della Pace in occasione della 57esima Giornata Mondiale della Pace. Partenza alle 15 da San Domenico, arrivo in Cattedrale con testimonianze e Messa presieduta dal Vescovo. #pace #intelligenzeartificiali #Cesena