L’anno parte all’insegna dei cantieri. Nuovo centro sportivo e asilo nido

Inizio anno in cantiere. A Cesena sono in corso diversi interventi che riguardano aree e progetti differenti, come quello del polo sportivo di Villachiaviche, del comparto scolastico rappresentato dalla nuova scuola primaria di San Vittore (ora pronta ad accogliere studenti e insegnanti) e dai lavori di realizzazione del vicino asilo nido, che sarà composto da due sezioni. "Quella che stiamo vivendo – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – è una stagione caratterizzata da un importante rinnovamento. Il 2024 inizia all’insegna dei cantieri: a San Vittore, nell’area in cui sorgerà il nuovo nido sono stati avviati gli scavi per le fondazioni dell’edificio, parallelamente a Villachiaviche la ditta procede con i lavori di sbancamento e scavi nell’area destinata alla palestra. Si tratta di opere dell’ammontare complessivo di oltre 5 milioni di euro, in parte derivanti dal Pnrr e per metà da risorse comunali. Nell’ambito del Pnrr, a Cesena sono stati assegnati 3.048.000.00 euro per la costruzione di due nuovi asili nido, a San Vittore e Villachiaviche, e 3.120.000 euro da destinare alla nuova scuola dell’infanzia dell’Osservanza, che sorgerà poco distante da quella attuale".

Il centro polifunzionale di Villachiaviche, i cui lavori dovrebbero interessare tutto il 2024, si presenterà come un parco pubblico sviluppato nel centro del quartiere Cervese Sud. Inserito nell’ambito del percorso ‘Cesena Sport City’, il polo sportivo sarà al centro di un intervento strutturale di ampliamento e riqualificazione finanziato da 2,5 milioni di euro derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui si sommano circa 200 mila euro di ‘Italia City Branding’, relativi alla progettazione, e da 1,1 milioni di euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, per un totale di 3,8 milioni di euro. L’area e sarà dotata di un parco piantumato a bosco (circa un ettaro), con 350 piante autoctone del luogo e da 2 mila metri quadrati di prato fiorito. All’interno dell’area, dove attualmente coesistono un campo da calcio, un campo da baseball e la pista di automodellismo, sono previsti impianti sportivi e aree per bambini. Al centro sarà edificato un edificio che ospiterà spazi polifunzionali (campo polivalente di 25x15 metri per calcio a 5, pallavolo e minibasket; palestra; bar), 4 spogliatoi per gli atleti e 2 destinati agli istruttori. Troveranno spazio anche una hall, gli uffici amministrativi, con reception interna ed esterna. Al piano primo ci sarà una palestra e saranno realizzati pure un campo da calcio a 7 esterno e un campo polivalente esterno per basket e pallavolo.

I lavori del nuovo nido di San Vittore sono invece stati aggiudicati lo scorso giugno per un importo complessivo di 1.456.331,03 euro. Si tratta delle risorse assegnate al Comune di Cesena nell’ambito della Missione 4 del Pnrr dedicata al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. L’area destinata alla realizzazione del nuovo nido comprende il complesso scolastico San Vittore, costituito dalla scuola dell’infanzia e dalla nuova scuola elementare che sarà inaugurata martedì 9 gennaio.