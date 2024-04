"Lascio una Savignano più equa e sostenibile"

Oltre 6.600.000 euro di investimenti, un bassissimo debito pro capite (28 euro), introiti di fondi statali e regionali per 780mila euro oltre a quelli derivanti da Pnrr, 800mila euro di recupero fiscale tra Tari e Imu. Questi sono alcuni dei numeri del bilancio consuntivo 2023 presentato dall’Assessora al Bilancio Francesca Castagnoli al Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone. Un bilancio che registra un avanzo complessivo di 8.298.114. Al 31 dicembre 2023 il fondo di cassa ammontava a 12.012.387, l’avanzo libero è pari a 2.706.453.Anche per il 2023 la politica fiscale e il recupero dell’evasione hanno dato ottimi frutti portando il recupero tari a 281mila euro e il recupero Imu a circa 619mila. L’addizionale comunale è fra le più basse dell’Unione, la gestione delle spese correnti registra un calo rispetto al 2022 attestandosi su 10.079.310 euro contro i 12.484.511 che risentivano degli aumenti dei costi dell’energia elettrica, le spese in conto capitale sono sensibilmente aumentate, raggiungendo i 6.612.560. Rientrano tra gli interventi realizzati, il chiosco di piazza Giovanni XXIII, la riqualificazione dei vicoli del centro storico, l’avvio lavori del parco di Valle Ferrovia, la realizzazione delle piazzole di sosta in via Rauto, la realizzazione delle piste ciclabili nelle vie Cappona, Bastia, Cagnona, la realizzazione degli asfalti e riqualificazione di viale della Libertà, la ristrutturazione della Sala Allende, la realizzazione del muro di cinta della Caserma dei Carabinieri di via don Minzoni, gli interventi sugli impianti delle scuole (fondi Pnrr), gli adeguamenti degli impianti di illuminazione pubblica, l‘acquisto di giochi e arredi per gli asili nido, l’acquisto dei droni per la Protezione Civile, l’installazione di 22 nuove telecamere, la riqualificazione della scuola media Giulio Cesare e il progetto di riforestazione urbana.

Ha detto l’assessora al bilancio Francesca Castagnoli: "L’operazione di estinzione anticipata dei mutui mediante utilizzo dell’avanzo effettuata, quando l’avanzo non poteva essere speso in nessun altro modo, si è rivelata strategica e importante. Presentiamo al Consiglio comunale un bilancio rispettoso di tutti gli equilibri contabili e in ottima salute".

Ha concluso il sindaco Filippo Giovannini: "Chiudo il mio mandato di sindaco lasciando una Savignano più sostenibile, con nuovi servizi a partire dalla scuola e dalla famiglia, più vivace e ricca di angoli suggestivi. Tutto ciò che è stato realizzato lo avevamo immaginato, raccontato e progettato. Sono orgoglioso di lasciare questo bilancio ai savignanesi: i conti stanno bene e i sogni si sono trasformati in realtà".